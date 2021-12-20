Синоптик рассказал о рекордных сугробах в столице

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Сугробы в Москве превысили норму более чем на 10 сантиметров и достигли 34 сантиметров в высоту. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что рекордные сугробы высотой в более чем четверть метра выросли в Черустях. Тишковец добавил, что их появление является результатом циклонической деятельности. На метеостанции на ВДНХ высота сугробов достигла 25 сантиметров, на Балчуге — 24 сантиметров, в Тушине — 31 сантиметра.

— Рост снежного покрова продолжится, и через неделю ожидается прибавка в 7–9 сантиметров, — заключил сотрудник центра «Фобос» в беседе с РИА Новости.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы заявили о том, что в Москве за сутки утилизировали около 100 тысяч кубометров снега. За ночь в Москве выпало до семи сантиметров снега, а общий прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до трети месячной нормы. Согласно прогнозам, за день сугробы в городе могут увеличиться еще на семь сантиметров.