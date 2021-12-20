Глава делегации в Вене Гаврилов: США придется говорить с Россией

Фото: Минобороны РФ

США придется начать с Россией разговор о гарантиях безопасности вне зависимости от их желания. Об этом заявил 20 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения, — заявил Гаврилов.

По его словам, в противном случае будут предприняты военно-технические и военные шаги либо создание новых контругроз для стран НАТО. Об этом глава делегации заявил в эфире телеканала «Россия 24».

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США пока не отвечали на предложения российской стороны.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Вашингтон обсудит их с европейскими союзниками и партнерами, заключила она.