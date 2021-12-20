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Непогода в столице не повлияла на расписание движения поездов МЖД

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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Непогода в столице не повлияла на расписание движения поездов МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

График движения поездов по направлениям Московской железной дороги (МЖД), Московскому центральному кольцу (МЦК) и Московским центральным диаметрам (МЦД) осуществляется в штатном режиме несмотря на снегопад в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в понедельник, 20 декабря.

В учреждении отметили, что специалисты непрерывно следят за состоянием железнодорожных путей и в случае необходимости очищают их от снежного покрова.

— В ликвидации последствий снегопада, накрывшего столичный регион, за прошедшие сутки было задействовано 40 единиц спецтехники и свыше 100 железнодорожников, — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент сотрудники столичного перевозчика продолжают убирать снег. При этом спецтехника курсирует по специальному графику, что не влияет на движение пассажирских составов.

— Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы, — уточнили в МЖД.

Также в пресс-службе учреждения напомнили о мерах безопасности на железнодорожном транспорте во время неблагоприятных погодных условий. Москвичам посоветовали переходить пути только в разрешенных местах, не стоять у края платформы и держать детей за руки, говорится в сообщении.

Однако снегопад повлиял на работу столичных аэропортов. Так, например, во Внукове перенесли на более позднее время вылет четырех самолетов, а два рейса отменили. В аэропорту Шереметьево задержали два воздушных маршрута и отменили шесть.

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