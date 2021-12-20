Дипломат Гаврилов назвал условие военного ответа НАТО

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Если НАТО продолжит наступать на болевые точки России, Москве придется дать военный отпор. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в понедельник, 20 декабря.

— Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России, — заявил Гаврилов.

По его словам, в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Гаврилов сообщил, что США придется начать вести с Россией диалог о гарантиях безопасности, хотят они этого или нет.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Вашингтон обсудит их с европейскими союзниками и партнерами, заключила она.