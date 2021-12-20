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Виктория Боня рассказала, ради кого сделала прививку от коронавируса

Анна Михалюк

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Виктория Боня рассказала, ради кого сделала прививку от коронавируса
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Блогерша и экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала, почему передумала и решила сделать прививку от коронавируса.

Ранее девушка придерживалась конспирологических теорий относительно вакцинации и отказывалась от нее, однако из-за новых отношений она поменяла свой взгляд на прививки.

В ходе интервью для YouTube-канала FameTime TV ведущая предположила, что дива Instagram вакцинировалась, чтобы видеться со своим новым избранником, который живет в США, и Боня не стала этого отрицать:

— Какой ты журналист, а! Все сложила, и «дважды два — четыре» у тебя получилось. У нас нет выбора…. Я не говорила, что я против вакцины, я просто хочу выбирать. В Америку без вакцины ты прилететь просто не можешь.

Блогерша рассказала, что легко перенесла прививку, из побочных проявлений были только сонливость и тяжесть в руке, в которую делали укол.

Мужчина, ради которого Боня сделала прививку, живет в США. На прошлой неделе он сделал ей предложение выйти замуж. Личность избранника телезвезда пока держит в секрете, но она рассказала, что он ее ровесник и давний знакомый.

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