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Легковушка целиком провалилась в яму на проезжей части в Курске. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Легковушка целиком провалилась в яму на проезжей части в Курске. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Курске легковой автомобиль провалился в разрытую на проезжей части яму. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

На кадрах видно, как легковушка едет по асфальтовой дороге. В какой-то момент машину заносит, а затем она целиком проваливается под землю.

Видео: Telegram / РИА Новости

По данным агентства РИА Новости на улице, где произошло ДТП, шел ремонт старой тепломагистрали. Губернатор Курской области поручил проверить качество ремонтных работ.

Добавляется, что водитель в результате случившегося не пострадал.

До этого сообщалось, что в подмосковных Мытищах маршрутное такси, в котором находились десять пассажиров, опрокинулось после ДТП. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.

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