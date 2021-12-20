Легковушка целиком провалилась в яму на проезжей части в Курске. Видео
В Курске легковой автомобиль провалился в разрытую на проезжей части яму. Инцидент попал на запись видеорегистратора.
На кадрах видно, как легковушка едет по асфальтовой дороге. В какой-то момент машину заносит, а затем она целиком проваливается под землю.
По данным агентства РИА Новости на улице, где произошло ДТП, шел ремонт старой тепломагистрали. Губернатор Курской области поручил проверить качество ремонтных работ.
Добавляется, что водитель в результате случившегося не пострадал.
До этого сообщалось, что в подмосковных Мытищах маршрутное такси, в котором находились десять пассажиров, опрокинулось после ДТП. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.