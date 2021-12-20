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Маршрутка с десятью пассажирами опрокинулась в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
Маршрутка с десятью пассажирами опрокинулась в Мытищах
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

В Подмосковье маршрутное такси, в котором находились десять пассажиров, опрокинулось после ДТП. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в 07:42 на 3-м километре трассы Беляниново — Поведники в Мытищах. Микроавтобус Mercedes с десятью пассажирами выехал в кювет, после чего опрокинулся.

— В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек, — цитирует ведомство ТАСС.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах виден опрокинувшийся транспорт.

— Попала в аварию в маршрутке. Водитель не справился с управлением — машина перевернулась. Слава богу, хоть все живы остались. Маршрутка № 279, — говорит автор видео.

Видео: Telegram / Moscowtop

В пресс-службе подмосковной прокуратуры «Вечерней Москве» сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку по факту ДТП.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, — отметили в ведомстве.

До этого два автомобиля столкнулись в Москве на Звенигородском шоссе в районе дома 13, строение 7. Из-за ДТП затруднено движение в сторону центра, для проезда свободны две полосы.

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