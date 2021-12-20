Мужчина попытался похитить девятилетнего школьника во дворе дома в Красноярске

Фото: Instagram/kras_sunny

В Красноярске 45-летний местный житель попытался «утащить» девятилетнего мальчика, который звонил в домофон. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

По данным местного паблика в соцсети Instagram, инцидент произошел еще днем 18 декабря у подъезда жилого дома на улице 60 лет Образования СССР.

Ребенок стоял у входа в дом. В этот момент из соседней двери вышел мужчина, схватил его за руку и попытался «утащить». Ребенок вырвался и убежал. Мужчина также скрылся в неизвестном направлении.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент происшествия.

Видео: Instagram/kras_sunny

Позже Telegram-канал «Красноярск № 1» сообщил, что личность мужчины установили. Им оказался 45-летний местный житель. По словам мужчины, он хотел «спасти мальчика от опасности», которая якобы угрожала ему в подъезде.

Впоследствии «похититель» извинился перед ребенком и его матерью.

Соседи мужчины рассказали, что он отличается странным поведением. Ранее он нападал с ножом на лифт.