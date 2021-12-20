Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Программа направлена на обеспечение россиян качественной продукцией виноградарства и виноделия отечественного производства. Доклад президент потребовал предоставить 1 апреля, а далее предоставлять его раз в полгода. Также до 1 апреля Путин поручил доложить о мерах по доступности страхования утраты урожая винограда, порчи продукции переработки, внедрении мер господдержки.

С 1 января 2023 года власти должны внедрить систему прослеживаемости сырья и товаров на базе существующих государственных информационных систем. Этим вопросом должен заняться премьер-министр России Михаил Мишустин и выполнить поручение до 15 января, говорится в документе.

Кабмин 8 декабря утвердил правила господдержки виноградарей. С 2022 года будут предоставляться субсидии в рамках проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия».

В сентябре президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что снижение производства вина во Франции на 29 процентов по итогам текущего года никак не отразится на российских ценителях данного вида алкоголя. По его словам, россияне даже не заметят этого падения производства французского вина — ни в росте цен, ни в дефиците бутылок на полках магазинов. Эксперт уверен: запас вина очень большой во Франции и в других странах.