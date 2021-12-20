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Путин подведет итоги деятельности армии на коллегии Минобороны

Иван Юминов

Политика
Путин подведет итоги деятельности армии на коллегии Минобороны
Фото: Администрация президента РФ

Коллегия Минобороны с участием президента России Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных сил в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 20 декабря.

— Президент России Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России, — говорится в сообщении.

Участниками заседания, как уточняется, станут представители органов государственной власти и руководящий состав армии. Впервые в режиме видеоконференции в коллегии примут участие должностные лица командования военными округами, флотами и воинскими частями, отмечает РИА Новости.

13 сентября сообщалось, что Россия впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехта» на совместных стратегических учениях «Запад-2021».

«Уран-9» занимались «уничтожением» живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

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