Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мособлсуд продлил арест калининградским врачам, обвиняемым в смерти младенца

Илья Ашуров

Происшествия
Мособлсуд продлил арест калининградским врачам, обвиняемым в смерти младенца
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Московский областной суд продлил арест калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которые проходят обвиняемыми по делу о смерти младенца в роддоме Калининграда. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил адвокат потерпевшей стороны.

По словам собеседника «ВМ», суд продлил арест Белой и Сушкевич до 3 апреля 2022 года.

Также, по словам адвоката, судебное заседание по существу вновь не состоялось, так как удалось собрать коллегию присяжных из-за неявки кандидатов.

4 октября Мособсуд отправил под стражу исполняющую обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года. После этого апелляционный суд оставил данное решение в силе.

Основную информацию по делу калининградских врачей читайте в специальном материале «ВМ».

Читайте также:
Калининград Врачи Роддома
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте