Мособлсуд продлил арест калининградским врачам, обвиняемым в смерти младенца

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Московский областной суд продлил арест калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которые проходят обвиняемыми по делу о смерти младенца в роддоме Калининграда. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил адвокат потерпевшей стороны.

По словам собеседника «ВМ», суд продлил арест Белой и Сушкевич до 3 апреля 2022 года.

Также, по словам адвоката, судебное заседание по существу вновь не состоялось, так как удалось собрать коллегию присяжных из-за неявки кандидатов.

4 октября Мособсуд отправил под стражу исполняющую обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года. После этого апелляционный суд оставил данное решение в силе.

Основную информацию по делу калининградских врачей читайте в специальном материале «ВМ».