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Давосский форум состоится в онлайн-режиме в январе 2022 года

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Давосский форум состоится в онлайн-режиме в январе 2022 года
Фото: EPA

Всемирный экономический форум (ВЭФ), запланированный на 17-21 января 2022 года, состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 20 декабря.

— Вместо этого участники присоединятся к серии тематических сессий State of the World, в которых собираются мировые лидеры в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений для самых насущных мировых проблем. Текущие условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи, — говорится в сообщении.

Очное мероприятие, как уточняется, запланировано на начало лета 2022 года. Здоровье и безопасность участников и сотрудников форума всегда были его приоритетом, отмечается на сайте ВЭФ.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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