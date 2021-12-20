Врач рассказал, у каких пациентов с коронавирусом выше риск быстрой смерти

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При тяжелом поражении легких и отсутствии лечения у пациента с коронавирусной инфекцией повышается риск быстрого летального исхода. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

— Если человек заболел, если у него сразу тяжелое поражение легких и он не получает лечение, то скорее всего летальный исход наступит довольно быстро. Если же человек госпитализирован, если он присоединен к аппарату ИВЛ, то чаще всего эти летальные исходы возникают на гораздо более поздних сроках, — приводит слова Вознесенского РИА Новости.

Медик ответил, что развитие ситуации зависит от большого количества факторов — тяжести течения болезни, насколько оперативно госпитализирован пациент, какую терапию получает и наличия сопутствующих заболеваний.

Осложнения при коронавирусе, по словам Вознесенского, могут быть различными. К примеру, острый респираторный дистресс-синдром развивается на ранних этапах заболевания, тогда как осложнения, связанные с присоединением вторичной бактериальной инфекции, сепсис появляются после 10-14 дня болезни, добавил он.

До этого вирусолог и врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что срок наступления смерти от коронавируса зависит от конкретного человека. На скорость наступления летального исхода влияет то, чем пациент болел ранее, как быстро была обнаружена инфекция и назначено ли лечение.