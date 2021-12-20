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Открытие «Новой красивой выставки» в парке «Зарядье» назначили на 25 декабря

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Открытие «Новой красивой выставки» в парке «Зарядье» назначили на 25 декабря
Фото: Пресс-служба выставки
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Экспозиция «Новая красивая выставка» откроется 25 декабря в медиацентре столичного парка «Зарядье». Посетить мероприятие можно будет до 15 марта следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе парковой зоны в понедельник, 20 декабря.

Уточняется, что мероприятие посвятили феномену веселья и особенностям новогоднего настроения. Здесь жителям и гостям Москвы представят свыше 50 работ современных художников.

— Пожалуй, самая излюбленная тема во всех мировых культурах — исследование феномена праздника и веселья, ожидания чуда и ощущения сказки, а также характерного уже для нашего менталитета «длинного и ударного отдыха». В экспозиции организаторы ретранслируют ощущения художников, выстроят диалог между найденными «артефактами» и консервируют до весны упоительное состояние счастья, — отметили в пресс-службе «Зарядья».

В рамках мероприятия свои работы представят Григорий Орехов, Кирилл Кипятков, Варя Щука, Саша Фролова, Мария Сафронова и многие другие деятели искусства.

— Новый год для меня ассоциируется с детством, когда все мы открыты восприятию нового и чудесного. Своим искусством я стремлюсь напомнить зрителю об этом и пробудить состояние, когда мы можем загадывать желания, мечтать, ждать чудес и подарков. Все мы украшаем елку игрушками и возвращаемся в контекст детства. Моя работа Antennas отсылает нас к этому времени, полному надежд, и призывает настроиться на его частоты, — рассказала художница Саша Фролова.

16 декабря Музей Победы представил новогоднюю выставку «Елка Победы». Посетители окажутся в атмосфере празднования Нового года в середине ХХ века.

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