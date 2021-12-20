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Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт перед Новым годом

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт перед Новым годом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московским автолюбителям порекомендовали пересесть на городской общественный транспорт в преддверии Нового года из-за загруженности магистралей в столице. Это связано с неблагоприятными для дорожной безопасности погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу в понедельник, 20 декабря.

В ведомстве отметили, что еще одна причина для отказа от личных автомобилей — предновогодняя суета.

— Эта неделя будет самой загруженной перед новогодними праздниками. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути. Городской транспорт работает штатно, — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.

При этом в новогодние праздники москвичей ожидает мягкая и солнечная погода, однако в Рождество возможно резкое похолодание. Согласно прогнозу синоптиков, 30 и 31 декабря температура в Москве будет держаться в районе минус шести градусов, а с 1 января 2022 года ожидается потепление до нуля градусов. Январские каникулы встретят жителей столицы резким похолоданием — столбик термометра может опуститься до минус 19 градусов.

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