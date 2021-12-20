Метеорологи рассказали о погоде в Москве в новогодние праздники

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В новогодние праздники москвичей ожидает мягкая и солнечная погода, однако в Рождество возможно резкое похолодание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили метеорологи «Яндекс.Погоды» в понедельник, 20 декабря.

Согласно прогнозу сервиса, 30 и 31 декабря температура в Москве будет держаться в районе минус шести градусов, а с 1 января 2022 года ожидается потепление до нуля градусов. Январские каникулы встретят жителей столицы резким похолоданием — столбик термометра может опуститься до минус 19 градусов.

— В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до минус 17 днем, но солнечно и ясно, — уточнили в «Яндекс.Погоде».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 20 декабря, заявил, что городские жилищно-коммунальные службы полностью готовы к работе в условиях низких температур.

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов.