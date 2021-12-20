Пришедшего к людям белого медвежонка на Ямале сняли на видео

Фото: instagram.com / @svodka89

В вахтовом поселке Харасавэй на Ямале белый медвежонок вышел к людям и постучался в окошко дома. Видео, запечатлевшее этот момент, опубликовали в Instagram-аккаунте svodka89.

На кадрах видно, как медвежонок возле одного из домов встает на задние лапы и скребет по оконному стеклу.

Видео растрогало россиян. Фолловеры в комментариях начали строить предположения, что именно побудило малыша прийти к человеческому жилищу.

«На чай зашел»; «Маленький кушать хочет»; «Да всех мы их подкармливаем и песцов, и лис, хотя нельзя, ну как тут откажешь», — написали пользователи.

В ноябре этого года в городе Артем, который находится в Приморском крае, бурый медведь вышел к людям и напал на женщину. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение больницы с рваными ранами.

26 ноября в Красноярском крае правоохранители и сотрудники МЧС спасли мужчину, на которого напал медведь. Мужчина находился в тайге. После нападения животного он смог добраться до сторожки своего товарища и оставить там записку с просьбой о помощи.