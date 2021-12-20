МИД Германии счел необоснованной высылку дипломатов из России

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Высылка двух немецких дипломатов из России является необоснованной. Об этом заявили в пресс-службе МИД Германии в понедельник, 20 декабря.

— Этот шаг не стал неожиданностью, но с точки зрения федерального правительства он совершенно необоснован. Решение федерального правительства на прошлой неделе стало адекватной реакцией на решение Берлинской торговой палаты о том, что так называемое убийство в Тиргартене было совершено от имени российских государственных органов, — говорится в сообщении.

Инцидент, как уточняется, представляет собой нарушение суверенитета страны. Германия стремится к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения, отмечается на сайте МИД.

20 декабря МИД России объявил о высылке из страны двух дипломатов Германии. Поводом для этого, как подчеркивается, стала высылка двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков.

При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова. По версии прокуратуры, инцидент был давно спланированным заказным убийством.

Государственные органы правительства России в неизвестный момент якобы поручили мужчине ликвидировать Хангошвили, уверено немецкое следствие. Убийство произошло 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит.