Премьер Украины поделился мнением о деле о госизмене Порошенко

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все происходящее в деле бывшего президента Украины Петра Порошенко — законно. Об этом он заявил в понедельник, 20 декабря.

— Это работа правоохранительных органов, давайте подождем результатов, посмотрим. Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу, — прокомментировал Шмыгаль дело Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

20 декабря глава штаба партии Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

В тот же день адвокат экс-президента Илья Новиков рассказал, что Порошенко вызвали 23 декабря на допрос. Политик не смог лично получить повестку из-за того, что находился на конференции в Варшаве, уточнил он.

Позднее стало известно, что Петр Порошенко не пойдет на допрос по делу о государственной измене.