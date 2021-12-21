Псаки разъяснила рекомендации Госдепа по отказу от поездок на Украину

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Рекомендация Госдепартамента гражданам США, которая включила в себя воздержание от поездок на Украину, была сделана с целю предоставления дополнительных сведений. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявила официальный представитель Белого Дома Дженнифер Псаки.

— Из-за СOVID-19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию, — объяснила Псаки.

Кроме этого, во время трансляции регулярного брифинга в Twitter она подчеркнула, что обновленная рекомендация — это свидетельство «прозрачности» и «попытка дать уже имеющуюся информацию напрямую».

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В понедельник, 20 декабря, Госдеп посоветовал американцам не путешествовать на Украину из-за «угроз» со стороны России.