Штамм «омикрон» стал доминирующим в США
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал самым распространенным в Соединенных Штатах Америки. Отмечается, что он был обнаружен у людей, которые составляют около трех четвертей случаев заражений в стране. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Известно, что порядка 73 процентов новых заразившихся COVID-19 были инфицированы штаммом «омикрон». Данные показывают, что доля этого варианта среди инфицированных выросла почти в шесть раз, если сравнивать с прошлой неделей, пишет издание.
В понедельник, 20 декабря, представитель организации в стране Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что «омикрон»-штамм коронавирусной инфекции окажется «живой вакциной» и позволит одержать победу над пандемией.
Мелита Вуйнович также добавила, что в России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.
20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.
Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента.