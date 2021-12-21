Штамм «омикрон» стал доминирующим в США

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал самым распространенным в Соединенных Штатах Америки. Отмечается, что он был обнаружен у людей, которые составляют около трех четвертей случаев заражений в стране. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Известно, что порядка 73 процентов новых заразившихся COVID-19 были инфицированы штаммом «омикрон». Данные показывают, что доля этого варианта среди инфицированных выросла почти в шесть раз, если сравнивать с прошлой неделей, пишет издание.

В понедельник, 20 декабря, представитель организации в стране Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что «омикрон»-штамм коронавирусной инфекции окажется «живой вакциной» и позволит одержать победу над пандемией.

Мелита Вуйнович также добавила, что в России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.

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20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента.