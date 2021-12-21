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«Одышка и кашель»: врач рассказал, как морозы влияют на человека

Виктория Храменкова

Общество
«Одышка и кашель»: врач рассказал, как морозы влияют на человека
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Люди, которые имеют хронические заболевания органов дыхания, могут столкнуться с осложнениями от мороза. Однако даже у вполне здоровых людей могут наблюдаться неприятные симптомы в холодную погоду. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Сильные морозы могут вызывать одышку, кашель и обострения заболеваний у людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания.

— Здоровые люди могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде, — рекомендует врач, передает РИА Новости.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.

В этот же день столичный департамент образования и науки заявил, что школьники и воспитанники детских садов Москвы могут не посещать занятия при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже.

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