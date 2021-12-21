Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

До Нового года остается все меньше времени, а многие еще не выбрали украшения для новогодней елки. Однако это можно сделать в торговых шале, которые работают на площадках фестиваля «Путешествия в Рождество». На них можно найти стеклянные шары, а также разнообразные игрушки ручной работы.

Так, например, на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская и на Митинской улице можно приобрести шары с изображением тигра — символа наступающего 2022 года. На прилавках Коптевского бульвара можно выбрать деревянные игрушки ручной работы, выполненные в форме пуговичек: если загадать желание и повесить их на елку, все обязательно сбудется!

А на Тверской площади можно найти авторские стеклянные елочные шары, которые наполнены оригинальными композициями из сухоцветов, собранных в самых разных уголках мира.

На площади Славы и на Профсоюзной улице вас ждут елочные игрушки из Узбекистана. Их отличает разнообразие узоров. На Святоозерской улице можно увидеть игрушки, которые были выполнены в технике фьюзинга, когда цветные кусочки стекла нагреваются и «спекаются» вместе, образуя причудливые яркие сочетания и неожиданные формы.

Стеклянные игрушки ручной работы, которые поражают разнообразием художественных эффектов, можно рассмотреть и приобрести на фестивальной площадке, которая расположена в бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда.

Для гостей Матвеевской улицы подготовлено знакомство и с елочными шарами в изысканном винтажном стиле, и с авторскими ватными игрушками, сделанными по старинной технологии, и с новогодним декором в технике декупаж, когда вырезанные украшения наклеиваются на поверхность, а потом покрываются лаком.

11 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.