Заведено дело против инженера на шахте имени Рубана

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После самонагревания борта на шахте имени Рубана в Кемеровской области, было возбуждено уголовное дело против инженера. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу.

— Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии», подозреваемого в совершении преступления... неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности, — следует из документа.

Уточняется, что инженер выдал свидетельство о проверке, согласно которому система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, были исправны.

Однако инженер фактически не посещал горные выработки. Поэтому произошла угроза жизни и здоровью работников шахты.

19 декабря сообщалось, что на шахте имени Рубана в Кемеровской области произошло возгорание. Всего на момент инцидента в шахте находилось 128 человек.

Позже стало известно, что в шахте произошло самонагревание угольного пласта, в результате чего сработали датчики. Согласно протоколу безопасности, всех находящихся в шахте людей начали эвакуировать на поверхность.

По факту произошедшего прокуратура Кузбасса организовала проверку. На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.