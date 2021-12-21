В Китае поддержали предложения России по гарантиям безопасности

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Предложения Москвы по гарантиям безопасности, адресованные НАТО и США, способствуют укреплению взаимного доверия между странами и уменьшают вероятность конфликтов. Об этом во вторник, 21 декабря, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

— Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что КНР всегда выступала за то, чтобы в мире царило взаимное уважение, а разного рода вопросы решались с помощью консультаций, передает РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также не проводить военных учений с отработкой плана применения ядерного оружия.