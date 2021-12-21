Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за сильных морозов

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Московские городские службы подняли температуру в системе отопления до максимума из-за сильных морозов. Об этом 21 декабря сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, — рассказал заммэра.

По его словам, на данный момент температура в системе отопления поднята до 130 градусов, это максимальный уровень. Технологические режимы системы теплоснабжения, уточнил Бирюков, выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Решение о повышении или понижении температуры принимается после соответствующего прогноза синоптиков. Сам процесс проходит поэтапно.

— Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков, — подчеркнул Бирюков.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.

В этот же день столичный департамент образования и науки заявил, что школьники и воспитанники детских садов Москвы могут не посещать занятия при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже.