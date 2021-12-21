Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции и переопределение бедности станут главными вызовами в следующем году. Такое мнение во вторник, 21 декабря, выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается — не только перед нашей страной, но и перед всем миром, цитирует Володина РИА Новости.

Он также добавил, что Россия ведет достаточно эффективную внешнюю политику. По мнению спикера Думы, если бы аналогичная политика велась в стране в эпоху Советского Союза, многие проблемы удалось бы предотвратить.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что применение российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» в 70 странах является для России огромным успехом. Представитель Кремля также отметил, что Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) удалось провести вакцину через все эти препятствия.