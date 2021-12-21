Назван топ-5 нарушений ПДД, выявляемых с помощью скрытого надзора

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С июня текущего года на дорогах Москвы выявили свыше 13 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД) с помощью скрытого патрулирования. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Наиболее частые нарушения ПДД — нарушение правил уровня тонировки стекол; нарушение правил установки государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; нарушение требований сигналов светофора; нарушение правил применения ремней безопасности; управление транспортными средствами с признаками опьянения.

В ведомстве напомнили, что при скрытом надзоре автоинспекторы фиксирует нарушения, передвигаясь на машинах гражданского исполнения. Информацию о нарушениях они передают ближайшим нарядам ДПС. Последние в свою очередь останавливают нарушителя для оформления административного протокола.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.