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Появилось видео с места крупного ДТП на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места крупного ДТП на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В Сети появилось видео с места крупного ДТП на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом, которое произошло утром 21 декабря. На кадрах видны повреждения машин, участвовавших в аварии. Среди них есть микроавтобус, такси и автомобиль каршеринга.

Видео: Telegram / 360tv

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом, произошло крупное ДТП. По данным столичного Дептранса, столкнулись девять машин. Движение на участке, где произошла авария сильно затруднено.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что в ДТП приняли участие 13 машин. Предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.

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