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Крупное ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК спровоцировал водитель Ford Explorer

Илья Ашуров

Происшествия
Крупное ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК спровоцировал водитель Ford Explorer
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский тоннель Карта всех событий

ДТП с 13 машинами в райне пересечения Кутузовского проспекта с ТТК спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— По предварительным данным, на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что водителя Ford проверяют на состояние опьянения. Предварительно пострадавших нет.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом, произошло крупное ДТП. В аварии приняли участие 13 машин.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП – микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

Видео: Telegram / 360tv

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.

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