Ликсутов: Международный автовокзал «Красногвардейский» станет самым современным в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Красногвардейская Карта всех событий

В конце 2022 — начале 2023 года на юге столицы возведут еще один современный международной автовокзал. Его назовут «Красногвардейский». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что с нового автовокзала каждый день будут отправляться 2,5 тысячи пассажиров по 52 направлениям. Среди них маршруты на юг, юго-восток, и юго-запад РФ, а также в страны ближнего зарубежья.

По словам заммэра, ранее на территории будущего автомобильного вокзала располагалась автостанция. Однако новый транспортный узел обеспечит жителей и гостей столицы комфортными условиями обслуживания.

— Мы продолжаем приводить в порядок автовокзалы Москвы. После ремонта автовокзал «Красногвардейский» позволит закрыть все потребности пассажиров в современных пунктах отправления междугородных автобусов. Здесь появится третий этаж. Площадь здания увеличится почти в два раза. «Красногвардейский» будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются к современному автовокзалу: планируем организовать просторный зал ожидания, кафе, комнату матери и ребенка, комнату отдыха для водителей, лифты и санузлы, адаптированные для маломобильных пассажиров, — заключил Максим Ликсутов.

В конце ноября стало известно, что теперь пассажиры смогут доехать до Сочи на междугороднем автобусе. Рейсы осуществляются с автовокзала Саларьево в Новомосковском административном округе города.