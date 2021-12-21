Юрист объяснил алгоритм действий при задержке зарплаты

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Юрист в сфере трудового права Кирилл Константинов рассказал, как должны действовать работники в случае задержки заработной платы.

Он отметил, что сотрудники организации имеют право приостановить работу, если срок задержки заработной платы превышает 15 дней. Работодатель не может применить к ним за это санкции, уволить за прогул, привлечь к дисциплинарной ответственности. После того как денежные средства будут выплачены, сотрудники обязаны приступить к выполнению рабочих обязанностей.

Перед тем, как перестать работать, сотрудники должны подать письменное заявление, чтобы предупредить работодателя об этом.

Константинов добавил, что работодателя могут наказать за задержку зарплаты. Чаще всего им выписывают штрафы: 20 тысяч для должностных лиц, 50 — для юридических, передает издание «Невские новости».

До этого юрист рассказала, когда по закону должны выплатить зарплату перед новогодними праздниками. В случае если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, работодатель обязан перечислить деньги в последний день, предшествующий нерабочему периоду.