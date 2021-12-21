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Столичные врачи за сутки вылечили 3155 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 3155 пациентов от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3155 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы во вторник, 21 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 840 029 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1906 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 795, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 538.

Еще 80 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в России выявили 25 907 новых случая заболевания коронавируса в 85 регионах. При этом у 7,2 процента заболевших не наблюдалось клинических симптомов инфекции. По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За последний день в северной столице выявили 2075 новых случаев COVID-19.

Столичные врачи за сутки вылечили 3155 пациентов от COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в Москве умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за период с 13 по 19 декабря. В ведомстве отметили, что за этот период наблюдалось превышение недельных порогов числа новых случаев указанных заболеваний среди взрослых горожан на протяжении 26 недель.

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