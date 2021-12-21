Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минспорт: Восстановить права ВФЛА и РУСАДА является одной из задач на следующий год

Полина Долганова

Общество
Минспорт: Восстановить права ВФЛА и РУСАДА является одной из задач на следующий год
Фото: Софья Сандурская /АГН Москва

Восстановить права Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является одной из главных задач на следующий год. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава Минспорта России Олег Матыцин.

— Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах — это остается одним из наших приоритетов. Также юридическая поддержка наших спортсменов, — цитирует министра агентство городских новостей «Москва».

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг.

Читайте также:
Допинг РУСАДА Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте