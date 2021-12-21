Минспорт: Восстановить права ВФЛА и РУСАДА является одной из задач на следующий год

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Восстановить права Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является одной из главных задач на следующий год. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава Минспорта России Олег Матыцин.

— Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах — это остается одним из наших приоритетов. Также юридическая поддержка наших спортсменов, — цитирует министра агентство городских новостей «Москва».

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг.