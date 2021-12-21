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Системы безопасности появятся в подземном пешеходном переходе на юге столицы

Виктория Сикерина

Город
Системы безопасности появятся в подземном пешеходном переходе на юге столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, Нагорный район Карта всех событий

Специалисты оснастят системами обеспечения безопасности подземный пешеходный переход «Варшавка-59» в районе Нагорный на юге столицы. Об этом сообщил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов во вторник, 21 декабря

Он отметил, что в рамках ремонта в подземном тоннеле для пешеходов появятся системы сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматической пожарной сигнализации.

Глава ведомства подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина городское правительство тщательно следит за созданием безопасной и комфортной среды для водителей и пешеходов.

— Своевременное обновление и устройство новых систем безопасности дает возможность сотрудникам правоохранительных органов оперативно реагировать на экстренные и чрезвычайные ситуации, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Валерия Леонова.

До этого руководитель Москомэкспертизы рассказал, что новый надземный пешеходный переход свяжет Бутырский и Тимирязевский районы между собой. Он пройдет через Дмитровское шоссе и пути Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).

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