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Песков назвал коммерческой ситуацией вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа

Полина Долганова

Экономика
Песков назвал коммерческой ситуацией вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с поставками газового топлива по трубопроводу Ямал — Европа коммерческой. Такое мнение он выразил во вторник, 21 декабря.

— Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос Газпрому. Но никакой здесь связи нет — это абсолютно коммерческая ситуация, — цитирует RT ответ представителя Кремля на вопрос о том, почему поставки сначала снизили, а затем перевели в реверс.

21 декабря физический поток голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ был приостановлен из-за отказа российской компании «Газпром» бронировать мощности прокачки. Реверсные поставки обратно в Польшу пока также не запускались.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

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