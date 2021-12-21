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«Оранжевый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 23 декабря

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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«Оранжевый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 23 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня четверга из-за морозов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России во вторник, 21 декабря.

Синоптики отметили, что температура воздуха в ближайшие дни ожидается до 12 градусов ниже климатической нормы.

— Очень низкая температура. Период предупреждения — до 12 часов 23 декабря. Аномально-холодная погода, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Подмосковье предупреждение из-за холодов также действует до полудня 23 декабря.

Во вторник, 21 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода. Также в течение дня возможны небольшой снег и гололедица. Днем в Москве прогнозируется от минус 18 до минус 16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус 24. В Подмосковье днем ожидается минус 19 градусов, а ночью похолодает до отметки минус 25 градусов.

В этот же день синоптики прогнозируют северный ветер. Его скорость будет достигать 6–11 метров в секунду.

Также метеорологи прогнозируют в Москве в ночь на 1 января 2022 года похолодание до минус 15 градусов.

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