Отец Бритни Спирс захотел отсудить у звезды издержки на своих юристов

Фото: instagram.com/britneyspears

Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс намерен отсудить у дочери издержки на его адвокатов. Об этом сообщает издание People.

Около месяца назад суд в США освободил Спирс из-под опеки отца. Певица находилась под опекунством 13 лет. Теперь Джеймс Спирс подал ходатайство в суд и требует от певицы вернуть деньги, которые он потратил на оплату труда юристов.

Адвокат американской звезды Мэтью Розенгарт считает такие действия неприемлемыми, так как на протяжении всего срока опекунства Джеймс и так получал миллионы вместо своей дочери. Бритни Спирс пережила тяжелые времена из-за своего отца, но Джеймс до сих пор ведет себя не как любящий отец, передает слова Розенгарта People.

В середине ноября суд в Лос-Анджелесе официально отстранил от опекунства над Бритни Спирс ее отца. Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец артистки. Контроль за финансами певицы временно передали профессиональному аудитору.

2 декабря звезда поп-сцены 2000-х годов Бритни Спирс отметила свое 40-летие. Вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари Бритни улетела в Мексику. Во время отдыха артистка разрезала именной торт со своими инициалами.