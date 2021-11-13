Суд официально прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей

Фото: instagram/britneyspears

Суд в Лос-Анджелесе официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее отца. Об этом сообщила в пятницу, 12 ноября, телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.

Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец артистки Джейми Спирс. На заседании в пятницу судья официально прекратила 13-летнее опекунство над Спирс. Контроль за ее финансами временно передадут профессиональному аудитору, на чем настаивали сама певица и ее адвокат Мэттью Розенгарт.

Сама Бритни на заседании суда отсутствовала. Ее адвокат, комментируя вынесенный вердикт, сказал, что это «грандиозный день» для певицы.

— Впервые более чем за десять лет мы можем сказать, что лишь один человек — сама Бритни — вправе решать, что ей делать дальше, — заявил он.

Адвокат пояснил, что решение суда вступает в силу немедленно.

В сентябре Джеймс просил два миллиона долларов от дочери в качестве отступных за отказ от опеки. Адвокаты певицы посчитали это попыткой вымогательства. Отец звезды деньгами от дочери планировал погасить судебные издержки и рассчитаться с компанией Tri Star. Ранее исполнительница сотрудничала с Tri Star.

Более 12 лет Джеймс Спирс являлся опекуном дочери и полностью распоряжался ее деньгами. В 2020 году Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа стало известно, что отец певицы согласился на отказ от опекунства над дочерью. А 30 сентября суд отстранил Джеймса от опекунства. Суд в США также назначил временным опекуном Бритни Спирс бухгалтера Джона Забель, которого выбрали певица и ее юрист.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе «Грэмми».