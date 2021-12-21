Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в 2022 году

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО предложило России провести двустороннее заседание в начале 2022 года. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 21 декабря.

— Мы готовы к диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия — НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьезные вопросы (по ситуации вокруг Украины — прим. «ВМ»), — приводит слова Столтенберга ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

20 декабря журналист Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят карибский кризис на Украине. Западу не следует создавать угроз для России, иначе он превратится в радиоактивный пепел, предупредил он. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», заключил телеведущий.