Вирусолог Чумаков пояснил, зачем вакцину от COVID-19 добавили в календарь прививок

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Зачем вакцину от коронавируса добавили в национальный календарь прививок, рассказал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

По его словам, существует вероятность, что данный вирус останется с человечеством навсегда.

— Это не обязательно будет тот самый вариант вируса, который есть сейчас. Со временем вирус станет менее опасным. Но тем не менее, есть шанс того, что он останется навсегда, ведь сейчас уже даже животные могут заражаться коронавирусной инфекцией, — рассказал вирусолог в комментарии Nation News.

По словам профессора, вакцина от коронавируса имеет минимальные побочные эффекты. В настоящее время сделать прививку стоит всем, кто не имеет противопоказаний, это необходимо, чтобы остановить пандемию

Когда коронавирус станет сезонным несерьезным заболеванием, то вакцинацию можно будет пропускать, как, например, прививку от гриппа.

Чумаков также добавил, что ученые продолжат работу над созданием новых вариантов вакцины.

Накануне Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, в перечень добавили вакцинацию против коронавируса.