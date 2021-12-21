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Цена на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров

Иван Юминов

Экономика
Цена на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров
Фото: Pixabay

Стоимость европейских цен на газ впервые в истории превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE во вторник, 21 декабря.

Цена на топливо стала расти в декабре на фоне низкого уровня запасов в хранилищах. При этом Газпром 21 декабря приостановил транзит в Германию по трубопроводу Ямал — Европа, отмечает «Коммерсант».

21 декабря физический поток голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ был приостановлен из-за отказа российской компании «Газпром» бронировать мощности прокачки. Реверсные поставки обратно в Польшу пока также не запускались.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

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