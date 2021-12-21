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Путин выступил за равную и неделимую безопасность в Евразии

Иван Юминов

В мире
Путин выступил за равную и неделимую безопасность в Евразии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выступает за равную и неделимую безопасность на всем пространстве Евразии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 21 декабря.

— Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве, — приводит слова Путина сайт Кремля.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

20 декабря журналист Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят Карибский кризис на Украине. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», заключил телеведущий.

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