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Обвиняемого в убийстве двух женщин в Москве отправили в СИЗО

Иван Юминов

Происшествия
Обвиняемого в убийстве двух женщин в Москве отправили в СИЗО
Фото: Unsplash

Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве двух женщин на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 декабря.

— С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 52-летнего обвиняемого в убийстве двух женщин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 февраля 2022 года, — рассказала представитель ведомства.

19 декабря тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Вскоре полиция задержала подозреваемого в преступлении. По данным прокуратуры, жертвами стали жена и теща обвиняемого, а преступление было совершено во время ссоры «на почве личных неприязненных отношений».

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