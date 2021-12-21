Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Чертановская улица, 45 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Чертанове. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый оздоровительный комплекс будет называться «Волна». Название выбирали сами жители Москвы. На данный момент вывеска с названием уже установлена, на объекте завершаются фасадные работы, в бассейне кладут плитку.

Помимо бассейна, в четырехэтажном здании расположатся раздевалки, буфет, медицинская комната, технические, бытовые и административные помещения. Беспрепятственно перемещаться по территории ФОК смогут маломобильные группы граждан. Комплекс будет работать круглый год, рассказал Загрутдинов.

Кроме оздоровительных и учебных мероприятий для школьников, ФОК будет принимать и районные соревнования по плаванию, но без зрителей.

21 декабря руководитель столичного департамента строительства заявил, что строительство BMX-велодрома в Дмитровском районе на севере Москвы завершат в 2022 году. Объект спортивной инфраструктуры появится на Ангарской улице.