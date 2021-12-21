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Двое российских военных погибли в Южной Осетии из-за схода лавины

Иван Юминов

Происшествия
Двое российских военных погибли в Южной Осетии из-за схода лавины
Фото: Unsplash

Двое российских военных погибли, попав под лавину в Южной Осетии. Об этом сообщили в республиканском Минздраве во вторник, 21 декабря.

При этом еще двое военнослужащих в результате инцидента попали в больницу. Еще одного ищут на месте схода лавины, отмечает ТАСС.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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