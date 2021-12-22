«Не ходит на занятия»: однокурсница юной студентки МГУ рассказала о ее посещаемости

8-летняя Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино». В этом году она успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова сдавала экзамен в индивидуальном порядке. Подробнее о посещаемости юной студентки рассказала ее однокурсница.

Она отметила, что в последние месяцы Алиса вовсе не посещает пары, а на ее экзамене никто не присутствовал.

— Она учится с нами, но на очных парах ее не видно с начала сентября, да и на дистанционных ее давно не было. Не ходит на занятия, — поделилась однокурсница Тепляковой в беседе с «Газетой.Ru».

Во вторник, 21 декабря отец Алисы Тепляковой вступил в конфликт с сотрудниками университета из-за неудавшегося экзамена. Однако мать юной студентки рассказала, что для девочки это был второй экзамен. При этом родители попросили учебную часть факультета провести экзамен без письменной части, только устно, но условия не были выполнены.

Недавно стало известно, что Алиса Теплякова сдала свой первый экзамен в вузе. Об успехах девочки рассказал доктор психологических наук, декан психфака МГУ и президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

До этого отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что девятилетнюю студентку не планируют отчислять из вуза. Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил эту информацию.