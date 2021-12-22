Астрологи рассказали, представительницы каких знаков зодиака выйдут замуж в 2022 году

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Новый год принесет много перемен. Кому-то улыбнется удача, кого-то ждет небывалый успех в бизнесе, а кто-то в новом году свяжет себя узами брака с любимым человеком. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представительницы которых в 2022 году выйдут замуж.

Удача будет преследовать рожденных под знаком Тельца во всех начинаниях. Уже состоящие в отношениях представительницы этого знака могут быть уверены в том, что в новом году возлюбленный сделает им предложение. Одиноким Тельцам тоже не стоит отчаиваться, ведь 2022 год привнесет в жизнь знакомство с «тем самым». А уж после этого свадьбы не придется долго ждать.

Близнецов в новом году ожидает круговорот страсти и настоящих чувств. Для представительниц этого знака очень важна семья и дети, а потому им следует очень тщательно отнестись к выбору того, с кем связать свою судьбу. Главное помнить, что суженный уже близко.

Летом или осенью свадьба будет ожидать тех Скорпионов, кто уже состоит в отношениях. Разумеется, они уже продумали план идеальной свадьбы, им не терпится воплотить его в жизнь. Одиноким Скорпионам следует ждать соблазнительного и обаятельного партнера. В 2022 году они встретят его там, где меньше всего ожидают.

Для Водолеев важна свобода. Они часто наслаждаются своим одиночеством, но 2022 год кардинально изменит их желания. Им можно смело начинать планировать свадьбу, если подходящий кандидат на их руку и сердце уже есть на примете. Лето особо благоприятно для проведения свадьбы.

Разборчивые в выборе партнера Рыбы могут долго встречаться и без штампа в паспорте. Но именно в 2022 году им захочется узаконить свои отношения и сыграть свадьбу, передает Пятый канал.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают идеальной совместимостью. Они выделили четыре пары знаков зодиака, любовь которых будет самой крепкой.