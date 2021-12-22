«Грелки для рук и горячий чай»: медик назвал способы согревания на морозе

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Активные движения, грелки для рук и горячий чай — лучшие способы согреться на морозах. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в среду, 22 декабря.

Он отметил, что процесс гипотермии (реакция на низкие температуры воздуха) начинается тогда, когда человек находится на холоде в недостаточно теплой одежде.

— Происходит повышенная теплоотдача, либо замедление выработки тепла и температура тела начинает падать, замедляются обменные процессы. Это может привести к очень трагичным последствиям, — цитирует его РИА Новости.

Ночь на 22 декабря стала самой холодной в Москве за последние 54 года. Температура воздуха опустилась до отметки минус 22,2 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 1967 году синоптики зафиксировали похолодание до минус 22,8 градуса в этот же день.

В среду жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Так, днем в Москве столбики термометров будут показывать от минус 20 до минус 18 градусов.