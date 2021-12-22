Госинспекция по недвижимости начала проверку елочных базаров в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты московской Госинспекции по недвижимости начали проверку елочных базаров в городе. Об этом сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский в среду, 22 декабря.

Он отметил, что ярмарки хвойных деревьев должны проводиться в соответствии со схемой размещения и отвечать правилам нестационарных торговых объектов.

— Существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны, — заявил глава столичной Госинспекции по недвижимости.

Так, например, елочные базары должны быть расположены не менее чем в десяти метрах от остановок наземного городского общественного транспорта и пешеходных подземных переходов, а также не менее чем в 50 метрах от станций метро.

20 декабря министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в столице начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев.